Из «Слуги Народа» исключили народного депутата: что произошло

Евгений Шевченко больше не «слуга народа»

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Фракция «Слуга народа» продолжает терять народных депутатов в Верховной Раде. Президентская фракция решила исключить народного депутата Евгения Шевченко из своего состава.

Пресс-служба фракции сообщила, что соответствующее решение было принято большинством голосов, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

«Народный депутат Украины Евгений Шевченко был исключен из фракции «Слуга народа». Соответствующее решение принято большинством голосов. Собраны все необходимые подписи. Вскоре документы будут переданы руководству Верховной Рады для объявления в зале», — сообщает пресс-служба партии.

Голосование подписными письмами по Шевченко было начато еще 2-3 недели назад. Все соответствующие документы были отправлены в Парламент.

Сам Шевченко уже успел прокомментировал в Facebook эту ситуацию: «Наконец то меня исключили из фракции «Слуга Народ»! Мы пойдём своим путём. А эти соросята угробят страну и президента окончательно».

Отметим, что Шевченко 20 апреля самовольно летал в Минск на встречу с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Вчера, 23 мая, когда в Беларуси хитростями посадили самолет «Ryanair» и задержали оппозиционера Романа Протасевича, Шевченко хвалил Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил о помощи Зеленскому.