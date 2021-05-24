В Украине самые низкие показатели заболеваемости на ковид за сутки с августа 2020

1 334 случаев заболевания COVID-19 за сутки

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Предыдущие сутки 23 мая, принесли положительные новости относительно пандемии коронавируса в Украине. Впервые за долгое время в стране зафиксировано весьма низкое количество новых больных.

Так за предыдущие сутки в Украине зафиксировали 1 334 случаев заболевания COVID-19. Это самый низкий показатель с 12 августа (статистика за 11 августа) 2020 года. Также 6 999 человек сумело победить болезнь, а 68 больных умерло, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграмм канал «Коронавирус в регионах«.

Всего за время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 183 855 человек, из них выздоровели 1 957 560, умерли 49 436 человек.

За последние сутки первую дозу вакцины от коронавируса получила 321 человек, вторую дозу – 1 004 человека. С 24 февраля против коронавируса SARS CoV 2 в стране привито 978 352 человека.

Ранее врач рассказал, что ждет Украину, когда в страну попадет индийский штамм вируса. Он также рассказал, когда ожидать новую волну ковида в стране.