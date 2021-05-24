21 человек погиб во время марафона в Китае: что произошло

21 бегун умер, почувствовав физический дискомфорт и резкое падение температуры

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Двадцать один человек погиб во время горного ультрамарафона по пересеченной местности на северо-западе Китая после того, как град, ледяной дождь и сильный ветер поразили спортсменов на большой высоте. Участники не были готовы к тяжелым условиям, большинство из них бегали в футболках с короткими рукавами.

После ночной спасательной операции в холодную погоду с участием более 700 человек спасатели смогли подтвердить, что 151 из 172 человек были в безопасности. По данным официального информационного агентства Синьхуа, 21 бегун умер, почувствовав физический дискомфорт и резкое падение температуры, пишет УРА-Информ.

Бегуны бежали по чрезвычайно узкой горной тропе на высоте 2000–3000 метров над уровнем моря. Забег на 100 км прошел в субботу в туристическом лесу Каменного леса Желтой реки в городе Байинь провинции Ганьсу.

Участники не были новичками. Одним из погибших был известный бегун Лян Цзин, который выиграл 100-километровый забег в Нинбо. Один из организаторов ulramaraton Gansu Shengjing из компании Sports Culture Development Co. сказал, что в день соревнований не было прогнозов экстремальной погоды.

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