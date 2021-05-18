Запасы пресной воды в «ДНР» увеличились: однако ситуация будет ухудшаться

Увеличилось количество воды в Исаковском водохранилище

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В «ДНР» немного улучшилась ситуация с пресной водой, однако это только временно. В Исаковском водохранилище зафиксировано небольшое повышение уровня воды.

Произошло это из-за того, что Алчевский металлургический комбинат практически остановился и стал брать из Исаковского водохранилища меньше воды для производственных целей. Многие замечают также, что вода в водоеме стала немного чище, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

«Между тем, с повышением температуры с началом лета рост уровня воды прекратится, и Исаковское продолжит мелеть. Начнут поливать огороды владельцы окрестных дач (хотя негласно полив с водозабором из Исаковского водохранилища под запретом), что тоже скажется на уровне воды», пишет паблик.

Источник отмечает, что исправить ситуацию кардинально могла бы откачка шахтных вод шахты «Романовская». Ране даже был представлен проект на откачку шахтных вод. Планировалась откачка с глубины 320 м двумя насосами производительностью 700м3/ч, напор 400м. Однако в итоге проект не приняли, просто не денег.

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