В «ЛДНР» грядут очередные подорожания: чего ждать местным жителям

Подорожает сахар, а также кондитерские изделия

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Уже в ближайшее время жителей «ЛДНР» ждет «приятный «сюрприз». Грядет очередное подорожание продуктов, а лидером по росту цен, скорее всего, станет сахар.

Причиной являются неблагоприятные погодные условия, что привело к существенному отставанию по срокам сева сахарной свеклы. Ее сбор на юге может начаться на месяц позже, ближе к концу августа, что отсрочит запуск заводов, а на этот период приходится пиковый спрос на сахар со стороны промышленных потребителей, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

«В общем подорожание обещают к августу и, понятно, не только на сахар, а и на кондитерские изделия и безалкогольные напитки себестоимость которых на 15-90% как раз и состоит из сахара. Более того, профильные эксперты говорят: итогом этих мер действительно станет недопущение дефицита сахара на рынке при не самом значительном росте цены на него, но это же приведет к дисбалансу рынка, последствия которого «аукнутся» в 2022 году, когда его стоимость может стать «запредельной».

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