Политика

«Слуги народа» определились с новыми министрами: какие изменения будут в Кабмине

Три министерства могут получить новых начальников

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Фракция «Слуга народа» определилась с кандидатурами на должности новых министров в Кабмине. Об это сообщил председатель фракции Давид Арахамия.

Вчера, 17 мая, состоялось заседание фракции, на которой и обсуждалась возможная отставка нескольких министров и назначения на их должности новых, пишет УРА-Информ со ссылкой на Интерфакс Украина.

«Фракция была посвящена прежде всего, кадровым вопросам… Вопросы были о смене трёх министров: на должность министра инфраструктуры вместо господина Криклия была поддержана кандидатура господина Кубракова, вместо министра экономики господина Петрашко — кандидатуру господина Любченко. Уточнение: господин Любченко предлагается на должность министра экономики — первого вице-премьера… И вместо господина Степанова — господин Ляшко», — сказал Арахамия.

В тоже время он отметил, что увольнения министров может состояться сегодня, 18 мая на внеочередном заседании Парламента. В тоже время, в четверг ожидается, что состоится назначения всех троих министров.

Ранее в Офисе президента назвали причины увольнения Максима Степанова.

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