Подозрения Медведуча в госизмене: названа сумма залога

Медведчука подозревают в государственной измене

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Печерский суд города Киева сегодня, 13 мая, попытается избрать меру пресечения лидеру ОПЗЖ и политику с пророссийской позицией Виктору Медведчуку. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на соратника Медведчука Рената Кузьмина в Faceboоk.

Стоит напомнить, что Медведчука подозревают в государственной измене. Кузьмин сообщил, что украинская прокуратура будет требовать ареста Медведчука. Также он назвал сумму залога за политика. Она равна 300 млн 930 грн.

Ранее Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова также заявила о том, что прокуратура будет добиваться ареста пророссийского политика Виктора Медведчука. Однако, тогда не была названа сумма залога.

Как сообщалось ранее, что народному депутату Украины с пророссийской позицией Виктору Медведчуку сообщили о подозрении еще 11 мая. Стоит отметить, что именно с этой даты он находится в статусе подозреваемого.