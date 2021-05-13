Зона отчуждения: в реакторе Чернобыльской АЭС усилились ядерные реакции

В дальнейшем будет наблюдаться рост плотности потока нейтронов

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Ученые сообщают о росте ядерной активности в разрушенном больше тридцати лет назад реакторе на Чернобыльской АЭС. Рост активности наблюдается после установления нового безопасного конфайнмента. Об этом сообщает Институт проблем безопасности атомных электростанций (ИПБ АЭС) НАН Украины, передает УРА-Информ.

«После установления нового безопасного конфайнмента (НБК) Арка в проектное положение в течение более четырех лет действительно наблюдается рост плотности потока нейтронов на периферии скопления топливосодержащих материалов (ТСМ), который локализован в одном из подреакторных помещений объекта Укрытие», — отмечается в заявлении.

При этом, специалисты уверяют, что такой рост не выходит за рамки пределов безопасности.

Ранее сообщалось, что Конституционный суд Украины, в среду, седьмого апреля, признал неконституционным сокращение минимального размера пенсионных выплат для чернобыльцев.