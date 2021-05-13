Заточенные на Донбассе: дончане с «паспортами ДНР» не могут выехать из ОРДЛО

В социальных сетях жители дают советы друг другу, как выйти из такого положения дел
Люди, которые проживают на временно оккупированных территориях Донецкой области, получившие «паспорта» «ДНР» жалуются, что не могут выехать из ОРДО на работу. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на дончан в социальных сетях.
Жители Донбасса не могут трудоустроиться на подконтрольных Украине территориях, а тем более за границей.
«Собираюсь поехать в Польшу на заработки, но столкнулся с ситуацией, что не могу оформить документы, так как нет паспорта гражданина Украины, но есть „паспорт“ „ДНР“. Можно как-то обойти эту дурацкую систему, кто знает?» — пишет местный житель.
При этом, люди советуют даже не пытатся выехать в Украине тем, у кого есть «паспорта ДНР».
«Шенген не дадут на этот паспорт. Крымчане уже пробовали», — пишут жители Донецка.
С такими документами на работу, по словам местного населения, можно устроится только в Российской Федерации.
«Лучше ищи работу в России, с „паспортом“ „ДНР“ выбора нет», — считает комментатор.
В социальных сетях жители дают советы друг другу, как выйти из такого положения дел.
«Делайте нормальный id-аспорт Украины. Если есть „ДНР“ „паспорт“, спокойно получайте украинский и украинский загранпаспорт. И спокойной езжайте нормально зарабатывать», — считает местный житель.
Ранее сообщалось, что жители ОРДЛО, которые сумели сделать российские паспорта, жалуются на документ. В социальных сетях они пишут о том, что во многих реестрах и других данных что эти документы считаются недействительными.