Общество

Заточенные на Донбассе: дончане с «паспортами ДНР» не могут выехать из ОРДЛО

В социальных сетях жители дают советы друг другу, как выйти из такого положения дел

Время чтения: 1 Мин. , 3 Секунд

Люди, которые проживают на временно оккупированных территориях Донецкой области, получившие «паспорта» «ДНР» жалуются, что не могут выехать из ОРДО на работу. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на дончан в социальных сетях.

Жители Донбасса не могут трудоустроиться на подконтрольных Украине территориях, а тем более за границей.

«Собираюсь поехать в Польшу на заработки, но столкнулся с ситуацией, что не могу оформить документы, так как нет паспорта гражданина Украины, но есть „паспорт“ „ДНР“. Можно как-то обойти эту дурацкую систему, кто знает?» — пишет местный житель.

При этом, люди советуют даже не пытатся выехать в Украине тем, у кого есть «паспорта ДНР».

«Шенген не дадут на этот паспорт. Крымчане уже пробовали», — пишут жители Донецка.

С такими документами на работу, по словам местного населения, можно устроится только в Российской Федерации.

«Лучше ищи работу в России, с „паспортом“ „ДНР“ выбора нет», — считает комментатор.

В социальных сетях жители дают советы друг другу, как выйти из такого положения дел.

«Делайте нормальный id-аспорт Украины. Если есть „ДНР“ „паспорт“, спокойно получайте украинский и украинский загранпаспорт. И спокойной езжайте нормально зарабатывать», — считает местный житель.

Ранее сообщалось, что жители ОРДЛО, которые сумели сделать российские паспорта, жалуются на документ. В социальных сетях они пишут о том, что во многих реестрах и других данных что эти документы считаются недействительными.

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