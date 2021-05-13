В Генпрокуратуре сообщили, когда Медведчук стал подозреваемым

11 мая Медведчука вызвали для проведения следственных и процессуальных действий

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Народному депутату Украины с пророссийской позицией Виктору Медведчуку сообщили о подозрении еще 11 мая. Стоит отметить, что именно с этой даты он находится в статусе подозреваемого. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает УРА-Информ.

Также известно, что 11 мая Медведчука вызвали для проведения следственных и процессуальных действий.

«После его прибытия в офис Генерального прокурора, по требованию народного депутата и его защитников, им был предоставлен экземпляр врученного 11 мая 2021 года уведомления о подозрении для ознакомления, с целью обеспечения права на защиту», — отмечается в сообщении.

При этом, Медведчуку вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Сам же Медведчук считает свое уголовное производство исключительно политическим

«Это дело обусловлено ​​политическим мотивом моей деятельности как оппозиционера. Я ознакомился с подозрением и взял его копию, но как нам сказали, оригинал подозрения вчера был направлен по почте в секретариат Верховной Рады и по моему домашнему адресу. Но насколько мне известно, на тот момент, когда мы заходили в генпрокуратуру, это подозрение получено не было. В подозрении пять томов, мы их будем изучать и предоставим свои выводы», — считает кум российского президента.

Ранее сообщалось, что по месту проживания отстраненного судьи Конституционного суда Украины Александра Тупицкого проходит обыск.