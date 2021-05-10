Общество

В ОРДЛО передали Украине списки для взаимного обмена пленными

Еще не стоит говорить о формате будущего обмена

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«Правительство» временно оккупированных территорий Донбасса в апреле передали свои списки для взаимного обмена пленными. Об этом сообщила участница делегации Украины в гуманитарной подгруппе Татьяна Иванова, передает УРА-Информ.

«Очень долго эти списки н е передавались, и в апреле этого года мы все-таки эти списки получили. Сейчас идет работа с этими списками, они уточняются, с ними работают. Это, наконец, произошло, и это очень существенный шаг, который дает надежду, что мы дойдем до того, что обмен произойдет», — подчеркнула Иванова.

Однако, еще не стоит говорить о формате будущего обмена, как отметила Иванова.

Ранее сообщалось, что представитель ТКГ Сергей Гармаш заявил, что делегация Российской Федерации инициировала передачу украинскому государству четверых пленных женщин, однако, в «ДНР/ЛНР» заблокировали их передачу.

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