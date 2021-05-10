Общество

Украина лидирует по смертности от COVID-19 в Европе

Украина в мировом рейтинге занимает 11 место по количеству новых заражений

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Украинское государство является одним из лидеров по заболеваниям пневмонии нового поколения COVID-19, а также смертности от коронавирусной инфекции в Европе. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на издание Worldometers.

Известно, что за прошедшие сутки в мире диагностировали более 781 тысячи новых случаев заражения новым типом пневмонии. При этом, наибольшее количество больных обнаружили в Индии, Бразилии, США. В этом рейтинге Украина занимает 11 место. В Европе украина занимает четвертое место.

«В Индии зафиксировали более 409 тысяч новых заражений, в Бразилии — более 63 тысяч, а в США — более 35 тысяч. Помимо этого, более 20 тысяч больных зарегистрировали во Франции. Далее по количеству больных в рейтинге находятся Турция и Аргентина», — отмечают в издании.

Ранее сообщалось, что на территории Украины за прошедшие сутки официально подтвердили 2 817 новых заражений пневмонией нового поколения. 

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