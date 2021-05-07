Обмен пленными: в ОРДЛО заблокировали передачу Украине четырех женщин

Прогресс в в переговорах касательно обмена пленными все же есть

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Представитель ТКГ Сергей Гармаш заявил, что делегация Российской Федерации инициировала передачу украинскому государству четверых пленных женщин, однако, в «ДНР/ЛНР» заблокировали их передачу. Об этом он заявил в эфире украинского телеканала, передает УРА-Информ.

Ранее этих женщин, как отметил Гармаш, планировали передать еще куму президента РФ Виктору Медведчуку.

«Тогда эта сделка сорвалась, потому что Медведчук не уполномочен государством забирать людей. Сейчас уже ОРДЛО на предложение России заявили, что не готовы к такому обмену», — подчеркнул Сергей Гармаш.

Он добавил, что украинская сторона предложила формулу обмена пленными «9 на 9», но получила отказ.

Однако, как считает Гармаш, прогресс в в переговорах касательно обмена пленными все же есть.

«Сам факт того, что вопрос поднимался Россией и Украиной, позволяет надеяться, что этот процесс начнет двигаться… Впервые за всю мою работу в ТКГ я увидел реальную надежду, предпосылку к обменному процессу», — добавил он.

Ранее сообщалось, что пенсионеры, которые живут в ОРДЛО, продолжают сообщать о том, что сотрудники так называемого местного «пенсионного фонда» требуют у них предъявить письменное подтверждение отсутствия пенсионных начислений от Украины.