ФК «Шахтер» лишился главного тренера: Луиш Каштру покидает команду

Каштру покидает свою должность в футбольном клубе «Шахтер»

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Тренер Луиш Каштру покидает свою должность в футбольном клубе «Шахтер». Об этом он заявил в эфире программы «Тур Online» на канале «Футбол 1», передает УРА-Информ.

Стоит отметить, что Каштру объявил о своем уходе из клуба после последнего футбольного матча сезона против «Ингульца». В нем команда «Шахтер» одержала победу со счетом 1:0.

«Очень счастлив, что представлял такой клуб, как „Шахтер“. Это очень большая честь для меня. Спасибо большое за вашу искренность, за то, как меня поддерживали. Пусть все хорошие моменты запомнятся вам и фанам „Шахтера“», — заявил Каштру.

Слова, сказанные тренером, были прощальные.

«На более глубокий анализ, нужно намного больше времени. Хочу пожелать „Шахтеру“ огромного счастья, побед. Хочу поздравить президента за ту смелость, которая у него есть, удерживать такой проект, развивать его», — добавил Каштру.

Ранее сообщалось, что меньше недели осталось до финального матча Кубка Украины по футболу, в котором за трофей сыграют киевское «Динамо» и луганская «Заря». Решающая встреча пройдет в Тернополе, на стадионе Романа Шухевича 13 мая. Начало поединка в 19:00.