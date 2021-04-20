Общество

В Украине могут начать создавать копии вакцин от коронавируса: что известно

Такое решение предлагает минздрав

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В мире уже есть много производителей вакцин от коронавируса и многие из ни используются в различных странах. Украина заявляла ранее, что также планирует сделать свою вакцину, но в итоге ничего не получилось.

В Офисе Президента Украины не верят в тот факт, что наше министерство здравоохранения способно создать вакцину от COVID-19. В бюджете 2021 года заложено всего 100 млн грн. на создание вакцины, а на закупку препаратов от COVID-19 потратят больше 10 миллиардов гривен, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Резидент.

В тоже время источник добавляет, что Украина может пойти другим путем. Министерство здравоохранения предлагает Офису Президента изготавливать в Украине копии известных препаратов, а не создавать вакцину от COVID-19.

Речь может идти о том, что в Украине будет вытравливать одну из известных вакцин только на украинских мощностях. На данный момент больше информации по данному вопросу неизвестно.

Напомним, что за предыдущие сутки в Украине снова погибло более 350 человек от коронавирусной инфекции.

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