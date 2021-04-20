Это самый большой риск, который может быть — эксперт о важном событии, которое произойдет 21 апреля

Владимир Фесенко о важной дате

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21 апреля состоится очень важная дата, которая также может затронуть и Украину. Такое заявление сделал политолог Владимир Фесенко.

Он отметил, что завтра, президент России Владимир Путин планирует выступить с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Эксперт не исключает, что на фоне концентрации российских войск у украинских границ Путин может обратиться к Совету Федерации с просьбой разрешить использовать российские войска за рубежом. Как напоминает Фесенко, подобная ситуация уже была, когда Россия аннексировала Крым в 2014 году, пишет УРА-Информ со ссылкой Politeka-Online.

«Если они захотят применить военный сценарий давления на Украину, принуждение Украины к миру на условиях Кремля, тогда Путин в рамках своего послания может обратиться с призывом к Совету Федерации, чтобы они предоставили разрешение на использование российских войск на территории иностранных государств. Вот это самый большой риск, который может быть», — сказал эксперт.

Он считает, что ситуация действительно очень тяжелая и все может произойти

Ранее мы сообщали, что Россия не будет воевать с Украиной, у Кремля другой план.