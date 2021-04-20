В Украине снова более 350 смертей от коронавируса: данные за 20 апреля

Также почти 10 000 новых случаев заболеваемости

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Несмотря на то, что показатели коронавирусной инфекции после выходных в Украине падают, они все равно высокие. Только за последние 24 часа в Украине умерло более 350 человек.

За предыдущие в Украине зафиксировали 8 940 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Среди новых заболевших – 414 детей и 251 медработник. Было госпитализировано 2 042 человек. Также за последние 24 часа умерли 367 больных, выздоровели в тоже время 12 075 человек, пишет УРА-Информ.

«Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки подтвердили в г. Киев (892), Харьковской (804), Полтавской (725), Одесской (691) и Киевской (647) областях. Тестирований в этот понедельник сделали 77 678: методом ПЦР – 37 557, методом ИФА – 16 815, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 23 306», — написал на своей странице в Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 1 961 956 человек, из них выздоровели 1 499 752 человека, умерли 40 367 больных.

Ранее мы сообщали, что сутками ранее в Украине привили менее 1 500 человек.