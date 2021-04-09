Общество

Ограничить передвижения между областями и ввести общенациональный локдаун: Кличко обратился к правительству

Граждане страны не соблюдают введенные карантинные ограничения

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Столичный мэр Виталий Кличко призвал центральные власти украинского государства ввести общенациональный локдаун, усилив карантинные ограничения, которые были введены ранее, а также ограничить межобластное сообщение. Об этом пишет УРА-Информ.

Киевский глава отметил, что граждане страны не соблюдают введенные карантинные ограничения. Также Кличко подчеркнул, что ситуация на территории Украины,в частности в Киеве, значительно ухудшилась.

«Я обращаюсь к правительству немедленно и безотлагательно рассмотреть вопрос о введении общенационального локдауна. Настоящего локдауна. Перемещение между регионами Украины должно быть ограничено. Происходит бесконтрольное распространение вируса», — отметил столичный мэр.

Ранее сообщалось, что за прошедший день на территории Украины коронавирусной инфекции нового поколения вакцинировали 18 569 граждан.

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