Общество

COVID-19: в Украине наращивают темпы вакцинации

В лист ожидания вакцинации от пневмонии нового типа записались 431 025 граждан

Время чтения: 39 Секунд

За прошедший день на территории Украины коронавирусной инфекции нового поколения вакцинировали 18 569 граждан. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает УРА-Информ.

С начала кампании по вакцинации населения, по словам министра, привито 353 147 человек. Стоит отметить, что прививки проводились 145 мобильными бригадами по иммунизации населения, а также 848 пунктами вакцинации.

В лист ожидания вакцинации от пневмонии нового типа записались 431 025 граждан Украины.

Также известно, что за прошедший день наибольшее число прививок от коронавирусной инфекции было сделано в Днепропетровской области (1 990), Киевской области (1 970) и Киеве (1 850).

При этом, наименьшее количество вакцинированных наблюдается в Черниговской области(140), Черкасской (180) и Николаевской (180) областях.

Ранее сообщалось, что пандемия коронавируса не отступает из Украины. Очередные сутки оказались практически рекордными в стране по всем показателям.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , ,

Последние статьи

В РФ угрожают Украине «необратимыми последствиями», если она вступит в НАТО

В РФ заявили, что членство в НАТО приведет к масштабной эскалации ситуации на юго-востоке

Ограничить передвижения между областями и ввести общенациональный локдаун: Кличко обратился к правительству

Граждане страны не соблюдают введенные карантинные ограничения

«Уже бегу за Пушилина погибать, аж волосы назад», — «добровольцы» из России

Десятки и сотни граждан Российской Федерации находятся в СИЗО и тюрьма

«Ситуация контролируемая»: Хомчак заявил о готовности ВСУ к обострению в ОРДЛО

В зоне ООС наблюдается увеличение обстрелов со стороны НВФ

Закон про мову: Минкульт запустил курсы по изучению украинского языка

Курсы есть для детей и взрослых

Словаки стали сомневаться в российской вакцине: Россия потребовала ее вернуть

Непонятная ситуация между двумя странами

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap