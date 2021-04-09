COVID-19: в Украине наращивают темпы вакцинации

В лист ожидания вакцинации от пневмонии нового типа записались 431 025 граждан
За прошедший день на территории Украины коронавирусной инфекции нового поколения вакцинировали 18 569 граждан. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает УРА-Информ.
С начала кампании по вакцинации населения, по словам министра, привито 353 147 человек. Стоит отметить, что прививки проводились 145 мобильными бригадами по иммунизации населения, а также 848 пунктами вакцинации.
В лист ожидания вакцинации от пневмонии нового типа записались 431 025 граждан Украины.
Также известно, что за прошедший день наибольшее число прививок от коронавирусной инфекции было сделано в Днепропетровской области (1 990), Киевской области (1 970) и Киеве (1 850).
При этом, наименьшее количество вакцинированных наблюдается в Черниговской области(140), Черкасской (180) и Николаевской (180) областях.
Ранее сообщалось, что пандемия коронавируса не отступает из Украины. Очередные сутки оказались практически рекордными в стране по всем показателям.