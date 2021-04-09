COVID-19: в Украине наращивают темпы вакцинации

В лист ожидания вакцинации от пневмонии нового типа записались 431 025 граждан

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За прошедший день на территории Украины коронавирусной инфекции нового поколения вакцинировали 18 569 граждан. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает УРА-Информ.

С начала кампании по вакцинации населения, по словам министра, привито 353 147 человек. Стоит отметить, что прививки проводились 145 мобильными бригадами по иммунизации населения, а также 848 пунктами вакцинации.

В лист ожидания вакцинации от пневмонии нового типа записались 431 025 граждан Украины.

Также известно, что за прошедший день наибольшее число прививок от коронавирусной инфекции было сделано в Днепропетровской области (1 990), Киевской области (1 970) и Киеве (1 850).

При этом, наименьшее количество вакцинированных наблюдается в Черниговской области(140), Черкасской (180) и Николаевской (180) областях.

Ранее сообщалось, что пандемия коронавируса не отступает из Украины. Очередные сутки оказались практически рекордными в стране по всем показателям.