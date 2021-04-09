В РФ угрожают Украине «необратимыми последствиями», если она вступит в НАТО

В РФ заявили, что членство в НАТО приведет к масштабной эскалации ситуации на юго-востоке

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Вступление Украины в НАТО станет угрозой для суверенитета Украины, и приведет к масштабной эскалации военного конфликта на временно оккупированных территориях Донбасса. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает УРА-Информ.

Захарова уточнила, что в Российской Федерации внимательно следят за ситуацией на востоке Украины. Также там считают совершенно ошибочным мнение шестого главы украинского государства Владимира Зеленского касательно того, что вступление в НАТО поможет прекратить войну на неподконтрольном официальному Киеву Донбассе.

«Гипотетическое членство в альянсе, вопреки ожиданиям Киева, не только не принесет мир в Украину, а, напротив, приведет к масштабной эскалации ситуации на юго-востоке и может привести к необратимым последствиям для украинской государственности», — добавили в МИД РФ.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс высказался о том, что НАТО уже необходимо предоставить украинскому государству план действий относительно членства в Альянсе.