Общество

COVID-19: в Украине умерло более 30 тысяч человек

Всего с начала пандемии в Украине заболели — 1 662 942 человека

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За прошедший день, 29 марта, на территории украинского государства в Украине зарегистрировано 10 533 новых случаев заражения пневмонией нового поколения. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает УРА-Информ.

Он отмечает, что коронавирусом заболели 367 детей и 250 сотрудников медицинской сферы. Также госпитализированы были 2 597 человек. Погибли за последний день 286 человек, за последние сутки также выздоровели 3 576 граждан страны.

Всего с начала пандемии на территории Украины заразились 1 662 942 человека. побороли недуг 1 307 076 граждан страны. Скончались в результате болезни 32 418.

Самое большое число новых случаев заражения было зарегистрировано в г. Киев (1422), Львовской (961), Киевской (934), Харьковской (762) и Одесской (721) областях.

Ранее сообщалось. что в больнице Страсбургского университета сообщили региональному агентству здоровья региона Гранд-Эст об обнаружении нового, «эльзасского» штамма коронавируса нового поколения. 

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