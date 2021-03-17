Общество

Нас вынуждают получать паспорта РФ — жители ОРДО

Паспорт используют в различных целях

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По последней статистике уже 600 тысяч жителей ОРДО получили паспорта Российской Федерации. Местные жители рассказали, зачем они пошли на такой шаг.

Некоторые отмечают, что сами не знают, почему получили российские паспорта. Эта категория населения заявляет, что они даже регистрацию не прошли и проживают в «республике» без прописки, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Другая категория граждан отмечает, что все-таки есть смысл в ом, чтобы получить паспорт РФ. Они получают документы и покидают «ДНР».

«Те люди, которые получили российские паспорта, стремятся тут же уехать из «ДНР». Само собой, те, кто получил российский паспорт, уже давно переехал жить в Россию. У нас остались только лишь местные госслужащие, военные и сотрудники полиции», — отмечают местные жители.

Некоторые заявляют, что от них просто требуют на работе паспорт Российской Федерации.

«От многих требуют получить этот паспорт «ДНР» на работе. Например, бюджетников вынуждают», — отмечают пользователи соцсетей.

Ранее мы сообщали, что в «ДНР» «разрешил» кандидатам в депутаты Госдумы РФ агитировать в ОРДО.

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