Общество

От того, что произойдет 15 марта, зависит будущее всей нашей властной верхушки — Гордон

Уже в следующий понедельник должна появиться интересная информация

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15 марта в украинской политике должно произойти весьма интересное событие. Такими словами заинтриговал украинцев известный журналист Дмитрий Гордон.

Гордон сделал заявление в программе «Украина с Тиграном Мартиросяном». Он заявил, что произойдет событие, которое будет иметь значение для всей «властной верхушки». Журналист добавил, что это событие будет серьезным потрясением в Украине, при этом оно будет иметь определяющее значение для украинской власти, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«От того, что произойдет в понедельник, 15 марта, зависит будущее всей нашей властной верхушки. Осталось ждать недолго», — заявил журналист.

При этом он не раскрыл детали того, что именно может произойти и кто должен принять такое важное для страны решение.

Пользователи социальных сетей считают, что речь может идти о премьере документального фильма от расследователей из Bellingcat, где освещаются события, связанные с операцией по захвату наемников российской ЧВК «Вагнер».

Ранее Гордон удивил своим заявлением о том, кто должен стать следующим министром обороны Украины.

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