Общество

В Украине снова подорожают продукты: что на этот раз

Речь идет о так называемом борщевом наборе

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В Украине снова подорожают продукты. На этот раз речь идет о так называемом «борщевом наборе».

Экономический эксперт Олег Пендзин отметил нюансы почему цены на продукты снова идут вверх.  Он заявил, что борщевой набор традиционно сильно дорожает, начиная с нового года до первого появления в Украине на полках продукции из открытого грунта, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«Этот процесс будет продолжаться практически до мая. Разница между зимними и летними ценами у нас иногда до 100% доходит. Смотрите, как за январь-февраль подскочили цены на свеклу. Каждый месяц добавляется по 17-18%. Смотрите, что делается с луком, морковью, картофелем», — заявил эксперт.

Он также отметил, что сейчас именно тот период, когда овощи будут максимально дорогие в цене, ведь новых с земли придется еще подождать.

При этом эксперт добавил, что по отношению к ценам прошлого года в феврале борщевой набор был немного дешевле.

Ранее украинцам объяснили, кто получит дополнительные выплаты.

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