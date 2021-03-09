В Украине снова подорожают продукты: что на этот раз

Речь идет о так называемом борщевом наборе

Время чтения: 45 Секунд

В Украине снова подорожают продукты. На этот раз речь идет о так называемом «борщевом наборе».

Экономический эксперт Олег Пендзин отметил нюансы почему цены на продукты снова идут вверх. Он заявил, что борщевой набор традиционно сильно дорожает, начиная с нового года до первого появления в Украине на полках продукции из открытого грунта, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«Этот процесс будет продолжаться практически до мая. Разница между зимними и летними ценами у нас иногда до 100% доходит. Смотрите, как за январь-февраль подскочили цены на свеклу. Каждый месяц добавляется по 17-18%. Смотрите, что делается с луком, морковью, картофелем», — заявил эксперт.

Он также отметил, что сейчас именно тот период, когда овощи будут максимально дорогие в цене, ведь новых с земли придется еще подождать.

При этом эксперт добавил, что по отношению к ценам прошлого года в феврале борщевой набор был немного дешевле.

Ранее украинцам объяснили, кто получит дополнительные выплаты.