Ограничения будут сняты: Зеленский дал обещание украинцам

Зеленский отметил, что сам готов пройти вакцинацию

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Президент украинского государства Владимир Зеленский анонсировал отмену коронавирусных ограничений для граждан страны, которые пройдут вакцинацию от коронавируса нового поколения, а также для тех, кто уже переборол страшный недуг. При этом, глава государства не уточнил, о каких именно ограничения идет речь и когда это случиться. Об этом он заявил в понедельник утром во время общения с журналистами, передает УРА-Информ.

«Мы будем как государство, и мы это в принципе уже почти разработали, отменять любые запреты — особенно для людей, которые вакцинируются или переболевших ковид. И это правильно, потому что мы не можем постоянно быть в напряженном формате ограничений», — рассказал президент.

При этом Зеленский отметил, что сам готов пройти вакцинацию для того, чтоб убедить население страны в безопасности препаратов. Также Зеленский добавил, что его родители также пройдут вакцинацию.

«Буду обязательно вакцинироваться. Я готов сразу вакцинироваться, но я и сам считаю, что это не очень правильно», — пояснил президент.

«Если первая часть будет чуть больше ста тысяч для наших медиков, контактные с ковид-больными, то я бы не брал эту первую вакцину. Но если надо продемонстрировать, что я этого не боюсь, я готов», — добавил он.

Ранее сообщалось, что глава Еврокомиссии заверила, что ЕС не намерен отказываться от помощи Украине.