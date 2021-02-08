Латвия солидарна с Украиной: там запретили вещание телеканала «Россия РТР»

NEPLP уже ограничивал ретрансляцию «России РТР» ранее

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Национальный совет по электронным средствам массовой информации Латвии (NEPLP) сегодня, восьмого февраля решил на год запретить трансляцию телеканала страны-агрессора «Россия РТР» на территории латвийского государства. Об этом сообщил председатель правления NEPLP Ивар Аболиньш, передает УРА-Информ.

Летом совет NEPLP констатировал факт разжигания ненависти в передаче «60 минут», которая транслируется на этом телеканале.

Стоит отметить, что ведущая Ольга Скабеева, а также участники этой программы, при обсуждении Украины использовали язык ненависти. Там было сказано, что Украина является «террористическим государством», а пятого президент Петра Порошенко — «террористом».

Также в ходе обсуждения ситуации в Украине ведущая программы предложила ввести российские войска на территорию Украины для того, чтобы «утихомирить обе стороны конфликта».

Ранее сообщалось, что фракция «Голос» в Верховной Раде Украины призвала народных избранников лишить аккредитации в парламент журналистов телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, которые были закрыты второго февраля из-за проросссийской информполитики.