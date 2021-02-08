Политика

Латвия солидарна с Украиной: там запретили вещание телеканала «Россия РТР»

NEPLP уже ограничивал ретрансляцию «России РТР» ранее

Время чтения: 42 Секунд

Национальный совет по электронным средствам массовой информации Латвии (NEPLP) сегодня, восьмого февраля решил на год запретить трансляцию телеканала страны-агрессора «Россия РТР» на территории латвийского государства. Об этом сообщил председатель правления NEPLP Ивар Аболиньш, передает УРА-Информ.

Летом совет NEPLP констатировал факт разжигания ненависти в передаче «60 минут», которая транслируется на этом телеканале.

Стоит отметить, что ведущая Ольга Скабеева, а также участники этой программы, при обсуждении Украины использовали язык ненависти. Там было сказано, что Украина является «террористическим государством», а пятого президент Петра Порошенко — «террористом».

Также в ходе обсуждения ситуации в Украине ведущая программы предложила ввести российские войска на территорию Украины для того, чтобы «утихомирить обе стороны конфликта».

Ранее сообщалось, что фракция «Голос» в Верховной Раде Украины призвала народных избранников лишить аккредитации в парламент журналистов телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, которые были закрыты второго февраля из-за проросссийской информполитики. 

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , ,

Последние статьи

Украинская телеведущая попала в базу «Миротворец»: кто она

Крестным отцом ребенка Марченко является президент РФ Владимир Путин

В Кремле Украину назвали «частью русского мира»

Москве не нравится имеющая место в Киеве линия на отрицание этой «общности»

В Офисе президента обязали всех пройти детектор лжи: что произошло

Того, кто откажется проходить ожидает увольнение

Импичмент Трампа: процесс начнется во вторник

Впервые процесс будет над уже бывшим главой Белого дома

Кравчук ждет жесткой реакции украинских властей на провокации на Донбассе

Боевики используют любые возможности, чтобы провокации превращать в реалии

Вопрос Донбасса: Резников рассказал, будет ли референдум

Вопросы о будущем Донбасса не стоит выносить на всеукраинский референдум

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap