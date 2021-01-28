Обмен пленными: власти «ДНР» объяснили, чего ждут от Украины

Республика» ожидает от Украины четкий план действий

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Украинская сторона, по мнению «правительства ДНР» якобы должна предоставить ДНР конкретный план по процессуальной очистке ранее освобожденных в результате обмена пленными лиц. Об этом заявила так называемый «уполномоченный по правам человека в ДНР» Дарья Морозова, передает УРА-Информ.

«Мы ожидаем от украинских переговорщиков четкий план действий, чтобы мы понимали, на каком этапе находится процессуальная очистка ранее освобожденных лиц, собираются ли они вообще выполнять ее или нет, после чего мы сможем говорить уже о подготовке к дальнейшим этапам обмена» — отметила чиновница.

Ранее сообщалось, что власти Украины призвали Кремль выполнять договоренности, которые были достигнуты на встрече в «нормандском формате». В ответ на это Москва заявила, что в ближайшем будущем не идет и речи о встрече в нормандском формате на высшем уровне.