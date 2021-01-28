Общество

Европа не готова к ослаблению карантина, — ВОЗ

Темпы распространения в Европе являются еще большими

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Из-за высокого темпа распространения коронавирусной инфекции на территории Европы еще рано ослаблять карантинные меры предосторожности. Об этом заявил директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, передает УРА-Информ.

«Темпы распространения в Европе являются еще большими, и это влияет на системы здравоохранения. Именно поэтому, еще рано ослаблять карантинные меры», — сказал он.

Также Клюге добавил, что в регионах, где вирус уже спровоцировал вспышки заболевания, они могут вспыхнуть повторно.

«Более 700 тыс. европейцев умерли в результате вируса, который сильно ударил по экономике, ментальному здоровью, образованию и по частным и профессиональным отношениям», — добавил он.

Клюге отметил, что приоритетом ВОЗ на ближайшее будущее остается разрыв цепи передачи коронавирусной инфекции нового типа.

Ранее сообщалось, что со среды в Словакии запретят выходить из дома без отрицательного сертификата теста на коронавирус. Однако есть несколько исключений.

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