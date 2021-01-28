Общество Политика

«Россия, матушка, забери Донбасс домой»: пропагандистка обратилась к правительству РФ

Форум с подобными заявлениями состоялся сегодня на временно оккупированных территориях Донбасса пророссийскими боевиками

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Известная российская пропагандистка, а также, по совместительству, главный редактор телеканала RT и информационного агентства «Россия Сегодня» Маргарита Симоньян во время своего выступления сегодня, 28 января, на так называемом форуме «Русский Донбасс» призвала правительство Российской Федерации «забрать Донбасс домой». Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ, передает УРА-Информ.

Стоит отметить, что форум проходил сегодня на временно оккупированных территориях Донбасса пророссийскими боевиками.

«Люди Донбасса хотят жить у себя дома и хотят быть частью своей огромной, великой, нашей родины. Мы обязаны им это обеспечить. Россия, матушка, забери Донбасс домой» — заявила Симоньян во время форума.

Ранее сообщалось, что временно оккупированные территория Донбасса якобы стали примером борьбы «за права русскоязычных жителей на всем постсоветском пространстве». 

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