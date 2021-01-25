Худшая эпидситуация: в Минздраве назвали регионы, которые захлестнула волна коронавируса

К ослаблению карантина не готов ряд областей Украины

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По состоянию на понедельник, 25 января, ситуация с распространением коронавирусной инфекции нового типа COVID-19 не позволяет ослаблять карантинные ограничения по территории всего государства. Самая худшая эпидемиологическая ситуация с готовностью к ослаблению ограничений наблюдаеться в Запорожской, Николаевской и Черновицкой областях. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

В ведомстве заявили, что к ослаблению карантинных ограничений в связи с пандемией коронавируса не готовы такие области: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Закарпатская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская. Также карантин не стоит ослаблять в таких областях как Кировоградская, Луганская, Одесская, Львовская, Николаевская, Ровенская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области и город Киев.

В Минздраве заявили, что наибольший показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. населения наблюдается в Запорожской области. Следом идет Николаевская и Черновицкая.

При этом, самый низкий уровень заболеваемости наблюдается в Кировоградской, в Херсонской и в Днепропетровской области.

Ранее сообщалось, что с сегодняшнего дня, 25 января, в Украине официально уже не действуют тотальные ограничения. Локдаун закончился, а это значит, что Украина возвращается к менее жестким ограничениям.