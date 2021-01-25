Есть два варианта: дончане рассказали как получить паспорт Украины жителям ОРДО старше 18 лет

Проблему возможно решить двумя путями

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Жители ОРДО жалуются на то, что часто не успевают сделать украинский паспорт в 18 лет. Из-за того, что закрыты КПВВ, да и попасть на территорию Украины через линию разграничения очень тяжело некоторые не смогли выехать вовремя, чтобы получить законные документы.

В социальных сетях пишут о том, что в ОРДО есть молодые люди в возрасте 19−20 лет, у которых все еще нет украинского паспорта. В тоже время местные жители поделились информацией, как можно испраить ситуацию, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Вариант 1. РФ проходите по «ДНР-паспорту, а Украину — по свидетельству о рождении («паспорт» «ДНР» прячете в трусы). При худшем стечении обстоятельств дарите «паспорт» «ДНР» украинским таможенникам. Вариант 2. Едете вдвоем. Второй человек берет «паспорт» «ДНР» и из нейтральной зоны РФ — Украина возвращается домой», — заявил один из участников дискуссии.

Еще один вариант, который предлагают местные жители — проехать в консульство Украины в Ростове и получить там разрешение на возвращение в Украину, но вариант тяжелый.

Ранее мы сообщали, что КПВВ Еленовка наконец-то открывается.