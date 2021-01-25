Технологии

Adobe Flash остановил поезда: как это произошло

Интересная ситуация произошла в Китае

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Технология Adobe Flash больше не поддерживается. Оказывается, технологии смогли останавливать поезда в одном из китайских городов. Да, железная дорога была основана на Flash-решениях.

Для многих жителей города Далянь на севере Китая закрытие Adobe Flash было связано с опозданием на работу. Блокирование поддержки технологии со стороны Adobe привело к задержке на железных дорогах Китая до 20 часов.

Установка пиратской версии технологии Adobe Flash и изменение конфигурации сервера позволили китайцам восстановить поезда на соответствующих путях и обеспечить беспрепятственный транспортный поток для жителей, пишет УРА-Информ со ссылкой на Interia.

Почему задерживались поезда в Китае? Все это связано с тем, что вся диспетчерская, в которой контролировался трафик в Северном Китае, была основана на технологии Adobe Flash. Неизвестно, как выглядели конкретные решения, разработанные китайцами, и за что именно отвечал Flash в этом случае, но сама неисправность была настолько серьезной, что приводила к остановке трафика на несколько часов.

Как именно китайцы собираются с этим бороться, в настоящее время неизвестно. Технология Flash была заблокирована самим производителем и больше не будет получать никаких обновлений, в том числе связанных с безопасностью.

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