Общество

Конец локдауна: какие ограничения останутся в Украине

Число койко-мест в больницах с подведенным кислородом увеличилось до 55 000

Время чтения: 43 Секунд

Уже 25 января на территории Украины заканчивается жесткий карантин, который ранее ввел Кабмин в связи с распространением коронавирусной инфекции нового поколения. Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УРА-Информ.

Несмотря на это, по территории государства все же будут действовать определенные карантинные ограничения.

По словам Шмыгаля, эпидемиологи говорят о стабилизации ситуации в Украине с заболеваемостью коронавирусной болезнью. На данный момент в медицинских учреждениях заняты менее 30% коек для больных COVID-19. А число койко-мест в больницах с подведенным кислородом увеличилось до 55 000. В сентябре таких коек было всего 11 000.

«Мы должны оставаться бдительными и тщательно соблюдать все правила. Маски, дистанция, дезинфекция – это основа», – добавил глава украинского правительства.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины обновило список государств «красной» и «зеленой» зон — с учетом количества активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией нового поколения COVID-19 на 100 тыс. населения.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
100 %
0 0
В, , ,

Последние статьи

Протесты в России: жену Навального задержали

Юлия Навальная задержана в Москве на улице Большая Дмитровка

Обслуживание на украинском: омбудсмен рассказал подробно о штрафах

Штрафы могут быть обжалованы в суде

Боевики передадут пленных через Минск, — Денисова

Речь идет о передаче заложников с участием кума Путина и лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука

Митинг в поддержку Навального: в РФ начались первые задержания

Самая сложная ситуация во Владивостоке: там уже начались жёсткие задержания. Как минимум одного человека доставили в автозак без сознания.

Подорожание электроэнергии в Украине: правительство готовиться выплатить 1,4 млрд грн

Материальные средства из правительства направят на выплату компенсаций за потребленную электроэнергию

В МОЗ обновили список стран «зеленой» и «красной» зоны

В перечень государств «зеленой» зоны входят 125 стран

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap