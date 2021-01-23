Конец локдауна: какие ограничения останутся в Украине

Число койко-мест в больницах с подведенным кислородом увеличилось до 55 000

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Уже 25 января на территории Украины заканчивается жесткий карантин, который ранее ввел Кабмин в связи с распространением коронавирусной инфекции нового поколения. Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УРА-Информ.

Несмотря на это, по территории государства все же будут действовать определенные карантинные ограничения.

По словам Шмыгаля, эпидемиологи говорят о стабилизации ситуации в Украине с заболеваемостью коронавирусной болезнью. На данный момент в медицинских учреждениях заняты менее 30% коек для больных COVID-19. А число койко-мест в больницах с подведенным кислородом увеличилось до 55 000. В сентябре таких коек было всего 11 000.

«Мы должны оставаться бдительными и тщательно соблюдать все правила. Маски, дистанция, дезинфекция – это основа», – добавил глава украинского правительства.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины обновило список государств «красной» и «зеленой» зон — с учетом количества активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией нового поколения COVID-19 на 100 тыс. населения.