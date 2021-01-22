В МОЗ обновили список стран «зеленой» и «красной» зоны

В перечень государств «зеленой» зоны входят 125 стран

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Министерство здравоохранения Украины обновило список государств «красной» и «зеленой» зон — с учетом количества активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией нового поколения COVID-19 на 100 тыс. населения. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Стоит отметить, что в перечень государств «зеленой» зоны входят 125 стран. Среди них : Турция, Молдова, Финляндия, Индия, Армения, Болгария, Греция, Азербайджан, Австралия и КНР.

Также в Минздраве и уточнили список стран «красной» зоны. В общем счете там оказалось 68 государств, среди которых : Чехия, Великобритания, США, Испания, Израиль, Португалия, Литва, Латвия, Словакия, Франция, Польша, Канада, Беларусь, Венгрия и Россия., Италия, Германия.

Ранее сообщалось, что в Польше был зарегистрирован первый случай мутировавшего «британского» штамма коронавирусной инфекции. ВОЗ ранее сообщала, что новый вид был зафиксирован уже в 22 странах.