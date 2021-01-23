Протесты в России: жену Навального задержали

Юлия Навальная задержана в Москве на улице Большая Дмитровка

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Жена оппозиционного политика Алексея Навального Юлия Навальная была задержана в столице РФ — Москве, на улице Большая Дмитровка. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на instagram Навальной.

Стоит отметить, что задержана Юлия была за то, что пришла на митинг в поддержку своего мужа, который не одобрили власти РФ.

«Извините за плохое качество. Очень плохой свет в автозаке», — написала девушка под фото.

Стоит отметить, что также сегодня ранее уже была задержана соратница политика Любовь Соболь.

Ранее сообщалось, что сегодня на территории РФ граждане выходят на мирный митинг в поддержку оппозиционера, который был отравлен нервно-паралитическим веществом. В России уже начались первые задержания на акциях в поддержку политика.