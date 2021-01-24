Происшествия

Обострение на Донбассе: боевики 9 раз нарушили режим тишины

Боевых потерь среди украинских военнослужащих нет

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В субботу, 23 января, в районе проведения операции Объединенных сил Украины было зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-центре ООС.

В штабе отметили, что неподалеку населенного пункта Южное, незаконные вооруженные формирования на временно оккупированных территориях Донбасса вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибра. Также боевики стреляли из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

Известно, что в районе населенного пункта Гнутово, пророссийские боевики открывали огонь в сторону позиций украинских военнослужащих. Там НВФ использовали противотанковый гранатомет, крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие.

Стоит отметить, что неподалеку Водяного, что на Приазовье, пророссийские террористы открывали огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

Возле Авдеевки противник украинского народа открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Неподалеку Опытного незаконные вооруженные формирования России применяли ручной противотанковый гранатомет.

В штабе отметили, что боевых потерь среди украинских военнослужащих нет.

С начала текущих суток, режим тишина на Донбассе не был нарушен.

Ранее сообщалось, что увеличение количества обстрелов на временно оккупированных территориях Донбасса свидетельствует о приближении нового этапа эскалации конфликта.

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