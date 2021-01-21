Ждать ли сильных морозов в феврале: синоптики дали прогноз на последний месяц зимы

Больших морозов уже не будет

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После сильных морозов, доходило в некоторых регионах даже до минус 22, в Украину снова вернулось тепло. Сегодня, 21 января, за окном уже плюсовая температура. Чего же ждать от погоды на заключительный месяц зимы – февраль.

Синоптик Владислав Билык заявил, что ожидать морозов до минус 20 украинцам уже не стоит. В тоже время февраль отметится погодными качелями, пишет УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.

«Средняя температура февраля от 0 до -3 градусов. День-два – холодно, потом день-два – тепло. Постепенно в Украину заходит порция теплого воздуха с юго-запада. В пятницу на западе мокрый снег будет переходить в дождь, и в воскресенье по всей Украине какие-то небольшие осадки в виде дождя, местами с мокрым снегом «, – заявил синоптик.

В тоже время синоптик добавил, что в феврале будет много осадков, что положительным образом повлияет на урожай.

«Снег с дождем 2-3 (февраля), потом снег 6-7-го, потом снег с дождем 9-13-го. Если по северо-востоку – это будет снег, южнее – дождь, на западе тоже дождь», — заявил синоптик.

В свою очередь народные синоптики добавляют, что первые проблески теплой весны начнутся с 20 чисел февраля.

Ранее синоптики рассказали, когда тепло вернется в Украину.