Там мозги есть вообще? — местные блогеры о референдуме в «ДНР»

Блогеры также недовольны заявлениями «властей»

Время чтения: 46 Секунд

Блогеры, которые живут на временно неподконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой области, а также освещают жизнь в регионе поделились своим мнением по поводу повторного референдума, которые затеяли местные «власти».

Они остались недовольны заявлениями «главаря» боевиков Дениса Пушилина, который заявил, что в «ДНР» нужно провести новый референдум. Такие заявления не остались без комментариев местного населения, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Пушилин заговорил о повторном референдуме… скажите мне, там мозги есть вообще? Что значит повторно? Ты же на основе результатов референдума руководишь „ДНР“. Это каким надо быть не умным, чтобы ставить под сомнение свою же легитимность», — пишет один из местных блогеров.

Его слова поддержали и другие участники дискуссии.

В тоже время другой блогер отмечает, что можно проводить только референдум по поводу вступления в состав Российской Федерации.

«Следующий референдум должен быть о возвращении в Россию. Все иное — это предательство», — заявил блогер.

Отметим, что местное население также негативно восприняло информацию о новом референдуме.