Общество

Украинцы о вакцинации от COVID-19: большинство не готовы прививаться

Если вакцинация будет бесплатной, то привиться готовы 43% опрошенных

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Граждане Украины не готовы прививаться вакциной от нового коронавируса, если она будет доступна в аптеках. Прививку готовы сделать 39%граждан, не готовы вакцинироваться 56%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» в течение 14-16 января 2021 года, передает УРА-Информ.

При этом, если вакцинация будет бесплатной, то привиться готовы 43% опрошенных. В то время, как 52% жителей откажуться от вакцинации.

Стоит отметить, что поддержка бесплатной вакцинации в динамике значительно снизилась. Однако, количество тех, кто готов привиться платной вакциной, немного повысилось.

Выборочная совокупность опроса 1600 опрошенных граждан государства. Респонденты были выбраны в возрасте от 18 лет и старше.

Ранее сообщалось, что в Украине могут создать специальную базу, куда будут вносить граждан Украины, которым сделали вакцину от коронавируса. Позже по этой базе врачи смогут выдать справку о прививках.

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