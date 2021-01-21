Политика

Возвращение Крыма: СНБО уже в феврале может принять стратегию по возвращению оккупированного полуострова

В правительстве начали разрабатывать «архитектуру» Крымской платформы

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https://aspi.com.ua/ru/news/politika/deokkupaciya-kryma-snbo-uzhe-v-fevrale-mozhet-prinyat-strategiyu-vozvrascheniya#gsc.tab=0

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Совет национальной безопасности и обороны Украины планирует принять стратегию деоккупации крымского полуострова. Уже в феврале украинские чиновники составят последовательный и подробный план по возвращению Крыма на территорию Украины. План будт представлен на всеобщее обозрение 26 февраля. Об этом 21 января заявила первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапаров на комитетских слушаниях Верховной Рады, передает УРА-Информ.

Известно, что украинские власти уже начали разрабатывать «архитектуру» «Крымской платформы». Также украинские чиновники сотрудничают с постоянным представительством Президента в АРК, Они инициировали разработку своих частей стратегии по деоккупации крымского полуострова и его возвращению в состав Украины.

Стоит отметить, что заседание СНБО, которое будет посвящено вопросу возвращения Крыма под контроль Украины состоится 26 февраля. Тогда украинские чиновники совместно с профильным министерством временно оккупированных территорий Крыма обсудят принципы работы.

Ранее сообщалось, что саммит новой украинской инициативы «Крымской платформы» начнется 23 августа 2021 года. В ходе данного мероприятия политики планируют обсудить, а также принять конкретные решения, которые необходимы для деоккупации полуострова.

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