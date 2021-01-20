Их истинная цель уничтожить Украину — эксперт о настоящем плане боевиков

Денис Казанский о реальных целях боевиков

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Главная цель боевиков не заключается в том, чтобы защитить «право русских», реальность совсем другая. Такое мнение выразил журналист, блогер и участник ТКГ Денис Казанский.

В своем недавнем интервью «главарь» боевиков Денис Пушилин заявил, что их главной целью является не только Луганская и Донецкая области, но и еще ряд украинских областей, где, якобы «угнетают русских».

Журналист отметил, что в отличии от самих «республик», в Украине ни в коем образом не угнетают права вообще никого. Он добавил, что именно в «республиках» русских заставляют работать за 10 тыс. рублей в месяц, да и те платят не вовремя. Он добавил, что люди должны в ОРДЛО жить фактически под ночным домашним арестом, ведь там продолжает действовать комендантский час, пишет УРА-Информ со ссылкой на канал в Ютуб блогера.

«Но мы все понимаем, что истинная цель боевиков не кого-то «освободить» — освободить они разве-что могут от пенсий и зарплат… Их истинная цель уничтожить Украину, и эту свою цель они даже не скрывают», — заявил Казанский.

Ранее мы сообщали, что в ОРДО хотят лишить прав местных жителей с украинскими паспортами.