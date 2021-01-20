Общество

Их истинная цель уничтожить Украину — эксперт о настоящем плане боевиков

Денис Казанский о реальных целях боевиков

Время чтения: 52 Секунд

Главная цель боевиков не заключается в том, чтобы защитить «право русских», реальность совсем другая. Такое мнение выразил журналист, блогер и участник ТКГ Денис Казанский.

В своем недавнем интервью «главарь» боевиков Денис Пушилин заявил, что их главной целью является не только Луганская и Донецкая области, но и еще ряд украинских областей, где, якобы «угнетают русских».

Журналист отметил, что в отличии от самих «республик», в Украине ни в коем образом не угнетают права вообще никого. Он добавил, что именно в «республиках» русских заставляют работать за 10 тыс. рублей в месяц, да и те платят не вовремя.  Он добавил, что люди должны в ОРДЛО жить фактически под ночным домашним арестом, ведь там продолжает действовать комендантский час, пишет УРА-Информ со ссылкой на канал в Ютуб блогера.

«Но мы все понимаем, что истинная цель боевиков не кого-то «освободить» — освободить они разве-что могут от пенсий  и зарплат… Их истинная цель уничтожить Украину, и эту свою цель они даже не скрывают», — заявил Казанский.

Ранее мы сообщали, что в ОРДО хотят лишить прав местных жителей с украинскими паспортами.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

Трамп произнес прощальную речь: что сказал еще действующий президент

Важные слова уходящего президента

Жителей ОРДО с украинскими паспортами ждут проблемы: что задумали «власти» «ДНР»

Хотят заставить делать «паспорта ДНР»

Убийство Шеремета: на аудиозаписях с обсуждением убийства Шеремета голос главы КГБ Беларуси

Исследование включает в себя аудитивно-лингвистический и инструментальный анализ речи

ВАКС отказал в заочном аресте Януковича по делу о «Межигорье»

Высший антикоррупционный суд отклонил жалобу Специализированной антикоррупционной прокуратуры

Скандал вокруг КСУ: Тупицкому объявили о подозрении

Отстранение Тупицкого от должности необходимо, чтобы «предотвратить воздействие последнего на других свидетелей»

Убийство Шеремта: беларуский экс-силовик дал показания

Макар также выразил уверенность в том, что Офис Генерального прокурора Украины доведет расследование дела Шеремета до конца

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap