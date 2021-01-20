Общество

Жителей ОРДО с украинскими паспортами ждут проблемы: что задумали «власти» «ДНР»

Хотят заставить делать «паспорта ДНР»

Время чтения: 46 Секунд

В ОРДО местные «власти» решили пойти на новый шаг в отношении украинских граждан. Там намерены в агрессивной форме продвигать паспорта так называемой «республики».

Так называемый «глава» «ДНР» Денис Пушилин намерен лишить фактически всех прав украинцев, которые не получат паспорт «республики». На данный момент подготавливается некоторый документ под названием «гражданство «ДНР». За его основу должны взять «закон о гражданстве» непризнанной Абхазии, пишет УРА-Информ со ссылкой на Спектр.

Когда вступит в силу этот закон, он ограничит владельцев паспортов Украины с донецкой пропиской в различных правах. В том числе такие граждане не смогут продать собственную квартиру или дом, купить любую недвижимость и заниматься предпринимательской деятельностью.

По планам боевиков, к 2025 году единственным «документом», идентифицирующим личность и гарантирующим какие-либо права, станет так называемый паспорт «ДНР».

В тоже время по данным источник, на данный момент так называемые «паспорта имеют меньше 15 процентов от населения «республики».

Ранее мы сообщали, что в жители ОРДО возмущены рекордами «республики».

Счастлив
Счастлив
43 %
Печален
Печален
29 %
Взволнован
Взволнован
14 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
14 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 2
В,

Последние статьи

Трамп произнес прощальную речь: что сказал еще действующий президент

Важные слова уходящего президента

Их истинная цель уничтожить Украину — эксперт о настоящем плане боевиков

Денис Казанский о реальных целях боевиков

Убийство Шеремета: на аудиозаписях с обсуждением убийства Шеремета голос главы КГБ Беларуси

Исследование включает в себя аудитивно-лингвистический и инструментальный анализ речи

ВАКС отказал в заочном аресте Януковича по делу о «Межигорье»

Высший антикоррупционный суд отклонил жалобу Специализированной антикоррупционной прокуратуры

Скандал вокруг КСУ: Тупицкому объявили о подозрении

Отстранение Тупицкого от должности необходимо, чтобы «предотвратить воздействие последнего на других свидетелей»

Убийство Шеремта: беларуский экс-силовик дал показания

Макар также выразил уверенность в том, что Офис Генерального прокурора Украины доведет расследование дела Шеремета до конца

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap