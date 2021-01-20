Жителей ОРДО с украинскими паспортами ждут проблемы: что задумали «власти» «ДНР»

Хотят заставить делать «паспорта ДНР»

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В ОРДО местные «власти» решили пойти на новый шаг в отношении украинских граждан. Там намерены в агрессивной форме продвигать паспорта так называемой «республики».

Так называемый «глава» «ДНР» Денис Пушилин намерен лишить фактически всех прав украинцев, которые не получат паспорт «республики». На данный момент подготавливается некоторый документ под названием «гражданство «ДНР». За его основу должны взять «закон о гражданстве» непризнанной Абхазии, пишет УРА-Информ со ссылкой на Спектр.

Когда вступит в силу этот закон, он ограничит владельцев паспортов Украины с донецкой пропиской в различных правах. В том числе такие граждане не смогут продать собственную квартиру или дом, купить любую недвижимость и заниматься предпринимательской деятельностью.

По планам боевиков, к 2025 году единственным «документом», идентифицирующим личность и гарантирующим какие-либо права, станет так называемый паспорт «ДНР».

В тоже время по данным источник, на данный момент так называемые «паспорта имеют меньше 15 процентов от населения «республики».

Ранее мы сообщали, что в жители ОРДО возмущены рекордами «республики».