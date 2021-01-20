Трамп произнес прощальную речь: что сказал еще действующий президент

Важные слова уходящего президента

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Уходящий президент США Дональд Трамп в прощальной речи подвел итоги четырех лет своего правления.

«На этой неделе мы создадим новую администрацию и будем молиться за ее успех в сохранении безопасности и процветания Америки», — сказал он в видео, размещенном на веб-сайте Белого дома, пишет УРА-Информ.

«Мы сделали то, для чего пришли, и многое другое. Прежде всего, мы подтвердили священный принцип, согласно которому в Америке правительство реагирует на нужды людей, — сказал уходящий президент.

Он также передал «наилучшие пожелания» новой администрации. — Все американцы были в ужасе от нападения на наш Капитолий. Политически мотивированное насилие — это нападение на все, что мы, как американцы, ценим.

Трамп признал, что, заняв высший пост в США четыре года назад, он пришел как политический «аутсайдер». — Америка мне так много дала, и я хотел что-то вернуть. Вместе с миллионами трудолюбивых патриотов мы создали крупнейшее политическое движение в этой стране и крупнейшую экономику в истории мира, — сказал он.

— Мир снова нас уважает, пожалуйста, не теряйте этого уважения. Мы восстановили свой суверенитет, выступив за Америку в Организации Объединенных Наций и отказавшись от односторонних мировых соглашений, которые не служили нашим интересам. Страны НАТО сейчас платят на сотни миллиардов больше, чем несколько лет назад, когда я вступил в должность, — сказал он.

Ранее со своими последними словами в качестве первой леди США выступила Меления Трамп.