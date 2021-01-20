Это главный «козырь» Украины, и, пожалуй, единственный — эксперт о конфликте с Россией

Вопрос поставки воды в Крым снова актуален

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У Украины важный козырь в конфликте с Российской Федерацией, и он является фактически единым. Такое мнение выразил украинский политолог Максим Яли.

Он отметил, что этим козырем является возможная поставка воды в Крымский полуостров. По его мнению, украинская сторона может использовать эту карту в время переговоров с Российской Федерацией в важных вопросах, пишет УРА-Информ со ссылкой на Хвилю.

«Это главный «козырь» Украины, и, пожалуй, единственный. Нормандский формат здесь не поможет. Россия блокирует гуманитарный процесс в ТКГ, никаких обменов пленными не будет, несмотря на то, что в Париже договорились обменять «всех на всех», — отметил политолог.

Эксперт отмечает, что Москва продолжает давить на президента Украины Владимира Зеленского в этом вопросе, прекрасно осознавая насколько остро этот вопрос стоит в украинском обществе.

Максим Яли предполагает, что уже в ближайшее время Российская Федерация вернется к обсуждению этого опроса, ведь ситуация с пресной водой на полуострове практически катастрофическая.

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