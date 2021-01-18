Общество

В ВОЗ сделали заявление о периоде заразности пациентов с COVID-19

Рекомендация ВОЗ о карантине 14 дней основана на информации об инкубационном периоде, две недели — верхняя граница этого периода

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Люди, которые заболели коронавирусной инфекцией родом из китайского Уханя, заразны только в течение восьми или девяти дней после момента появления симптомов. Об этом сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович в интервью «Российской газете», передает УРА-Информ.

При этом, чиновница добавила, что у людей, у которых инфекция протекает с осложнениями, такой период может длиться дольше.

«Чтобы быть заразным, надо распространять живой вирус. Согласно предварительным исследованиям, большинство пациентов заразны только в течение восьми-девяти дней после появления симптомов, хотя инфекционный период может быть дольше у пациентов, которые тяжело больны», — подчеркнула Вуйнович.

Ранее сообщалось, что на территории Украины за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 3034 новых случая коронавируса нового типа. Это минимальное количество заболевших с 28 сентября. Тогда было зарегистрировано 2671 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. 

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