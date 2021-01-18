Позитивная тенденция: в Украине зарегистрирован минимум новых случаев заражения COVID с сентября

С начала пандемии коронавирусной инфекции на территории Украины заразились 1 миллион 163 тысячи 716 человек

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На территории Украины за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 3034 новых случая коронавируса нового типа. Это минимальное количество заболевших с 28 сентября. Тогда было зарегистрировано 2671 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает УРА-Информ.

Стало известно, что всего за сутки было проведено 13 247 тестирований на коронавирусную болезнь. Методом ПЦР было проведено 10 401 тестов. Методом ИФА протестировали 2846 граждан.

Отмечается, что с начала пандемии коронавирусной инфекции на территории Украины заразились 1 миллион 163 тысячи 716 человек. При этом побороли недуг 871 196 человек. 5236 — за последние сутки. Погибли в результате заражения 20 869 граждан страны. За последние сутки скончалось 67 человек.

Больше всего новых заражений за последний день было обнаружено в украинской столице — Киеве (301). Второе место по количеству заболевших занимает Запорожская область. Там заболело 266 человек. В Киевской области заразилось 240 людей. В Днепропетровской за последние сутки заболело 220 граждан страны.

Ранее сообщалось, что по данным Университета Джона Хопкинса в Балтиморе, число погибших от эпидемии в США увеличилось до 397 532. Число выявленных инфекций SARS-CoV-2 достигает почти 24 миллионов.