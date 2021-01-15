Карантин в Украине: Шмыгаль назвал ограничения, которые будут действовать до конца года

В Украине 8 января начали действовать ужесточенные карантинные ограничения, которые продлятся до 24 января включительно

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Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал обществу, что власти в дальнейшем планируют делать с карантинными ограничениями после январского локдауна. Об этом он заявил в эфире телеканала 1+1, пишет УРА-Информ.

«Этот карантин позволяет нам сбить потенциальную волну заболеваемости после Нового года, рождественских праздников. Далее в феврале-марте мы ожидаем вакцину. Это будет моральное облегчение, но ношение маски, мытье рук, социальная дистанция — это будут основные меры, которые остаются актуальными и будут актуальными до конца года», — резюмировал Шмыгаль.

Также глава украинского правительства добавил, что Украина сейчас уже подписала все документы, которые необходимы для получения вакцины от коронавирусной болезни нового типа в рамках инициативы COVAX.

Ранее сообщалось, что по территории всей Франции вводится комендантский час с 18:00. Такие меры были приняты из-за распространения новой коронавирусной инфекции.