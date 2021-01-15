Общество

Карантин в Украине: Шмыгаль назвал ограничения, которые будут действовать до конца года

В Украине 8 января начали действовать ужесточенные карантинные ограничения, которые продлятся до 24 января включительно

Время чтения: 38 Секунд

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал обществу, что власти в дальнейшем планируют делать с карантинными ограничениями после январского локдауна. Об этом он заявил в эфире телеканала 1+1, пишет УРА-Информ.

«Этот карантин позволяет нам сбить потенциальную волну заболеваемости после Нового года, рождественских праздников. Далее в феврале-марте мы ожидаем вакцину. Это будет моральное облегчение, но ношение маски, мытье рук, социальная дистанция — это будут основные меры, которые остаются актуальными и будут актуальными до конца года», — резюмировал Шмыгаль.

Также глава украинского правительства добавил, что Украина сейчас уже подписала все документы, которые необходимы для получения вакцины от коронавирусной болезни нового типа в рамках инициативы COVAX.

Ранее сообщалось, что по территории всей Франции вводится комендантский час с 18:00. Такие меры были приняты из-за распространения новой коронавирусной инфекции.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

Starbucks в Украине: Nestle получил право на использование бренда

Продажа четырех видов кофе Starbucks началась в январе

Ужесточение карантина во Франции: страна вводит комендантский час с 18:00

Во время комендантского часа будет запрещено покидать свои дома без уважительных причин

Я против лоукдауна и вакцинации — «Слуга народа»

Юрий Камельчук снова поделился своим мнением по поводу коронавируса

«Имидж Украины испорчен», — Степанов о тайной вакцинации чиновников

Степанов считает, что имидж Украины перед производителями вакцины испорчен.

В «ЛНР» приехали высокопоставленные люди из ФСБ: стала известна их цель

Будут налаживать ситуацию с боевиками

В Германии 10 человек умерли вскоре после вакцинации от COVID-19: что произошло

Более 10 человек скончалось в Германии после вакцинации

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap