Общество Политика

Так и до деоккупации недалеко: Украина существенно поднялась в рейтинге самых мощных армий мира

В рейтинге оцениваются 138 стран

Время чтения: 39 Секунд

Украинское государство заняло 25-е место в рейтинге международной компании Global Firepower лучших армий мира. Составление рейтинга проводиться каждый год. Украина занимает свою позицию между Вьетнамом и Таиландом. Об этом говорится на сайте компании Global Firepower, передает УРА-Информ.

Также стало известно, что первое место в рейтинге самых мощных армий мира занимают Соединенные Штаты Америки. Второе место занимает Российская Федерация. Тройку лидеров замыкает армия Китая.

В первую десятку сильнейших армий мира входят Индия, Франция, Великобритания, Япония, Южная Корея, Бразилия и Пакистан.

Стоит напомнить, что в прошлом году ВСУ по боеспособности занимали 27-е место в рейтинге мощнейших армий мира. В рейтинге оцениваются 138 стран.

Ранее сообщалось, что производителей товаров и продавцов на территории украинского государства обязывают предоставлять потребителям информацию о товарах, работах или же услугах на украинском языке.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Последние статьи

Стала известна дата начала вакцинации от коронавируса в Украине

Придется подождать еще месяц

К2 покорили впервые в истории зимой: исторический подвиг

Организаторы поблагодарили за поддержку и теплые слова

Байден занял престол: в Twitter появился «президентский» аккаунт политика

По состоянию на 15:00 субботы по киевскому времени, аккаунт, который был создан Джо Байденом набрал уже почти 846 тысячи подписчиков

Остались вопросы по Кернесу: из-за объявления его мэром открыли дело

Производство открыто 11 января по ч. 1 статьи 367 Уголовного кодекса Украины

Жители ОРДО возмущены рекордами «республики»: что происходит

Местные жители недовольны ситуация с задержаниями в «республике»

Вступил в силу новый языковой закон: что думают украинцы

Производителей товаров и продавцов на территории украинского государства обязывают предоставлять потребителям информацию о товарах, работах или же услугах на украинском языке

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap