Так и до деоккупации недалеко: Украина существенно поднялась в рейтинге самых мощных армий мира

В рейтинге оцениваются 138 стран

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Украинское государство заняло 25-е место в рейтинге международной компании Global Firepower лучших армий мира. Составление рейтинга проводиться каждый год. Украина занимает свою позицию между Вьетнамом и Таиландом. Об этом говорится на сайте компании Global Firepower, передает УРА-Информ.

Также стало известно, что первое место в рейтинге самых мощных армий мира занимают Соединенные Штаты Америки. Второе место занимает Российская Федерация. Тройку лидеров замыкает армия Китая.

В первую десятку сильнейших армий мира входят Индия, Франция, Великобритания, Япония, Южная Корея, Бразилия и Пакистан.

Стоит напомнить, что в прошлом году ВСУ по боеспособности занимали 27-е место в рейтинге мощнейших армий мира. В рейтинге оцениваются 138 стран.

Ранее сообщалось, что производителей товаров и продавцов на территории украинского государства обязывают предоставлять потребителям информацию о товарах, работах или же услугах на украинском языке.