Задержки выплат пенсий в ОРДО: что известно

Пенсии и зарплаты не соответствуют предыдущим заявлениям

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В январе началась выплата более высоких пенсий в ОРДО. Однако местные жители остались недовольны тем, какие выплаты они получили в первые дни 2021 года.

Сначала в «ДНР» обещали поднять пенсии примерно на 20 процентов, в итоге обещания снизили до 17 процентов. Средняя пенсия в «республике» должна была подняться до 7 300 рублей, однако в действительности на руки люди получают меньше. Большинство граждан сообщили, что получили от четырех до шести тысяч рублей, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Также интересная статистика по поводу роста зарплат в ДНР». Власти сообщают, что уверяют что прибавка составила 21% и с января люди получают 15 309 рублей. Однако реальная ситуация следующая — от 8 тысяч до 13 тысяч рублей. Для боевиков также предусмотрены добавки – около тысяча рублей.

В тоже время это только статистика после неофициального опроса. Реальные данные пока не были представлены.

Ранее мы сообщали, что Пушилин временно покинет «ДНР».