Общество

Жители ОРДО возмущены рекордами «республики»: что происходит

Местные жители недовольны ситуация с задержаниями в «республике»

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В ОРДО местные жители поделились своим мнением по поводу статистики, которая была опубликована местными «властями». Местное «МВД» поделилось рекордными данными о массовых задержаниях граждан за нарушение комендантского часа.

За 2020 год задержаны были более 3900 человек в ОРДО. По статистике за этот год в «республике» задержано по этой «статье» уже задержали 350 человек, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Местные жители отмечают, что это действительно «настоящий рекорд» местного МВД, однако он их не радует. Они считаю, что таким образом, задерживают обычных граждан, которые просто попали в неудачные обстоятельства.

«Можно о наших победах узнать? Ну сколько человек из этих людей оказались диверсантами? Ведь именно этот довод нам втирают как обоснование нужности этой дичи», — пишут в социальных сетях местные жители.

Жители ОРДО считают, что это может стать нормой

«Сегодня рекорд — завтра норма, ну хоть кто-то работает в нашем царстве кривых зеркал», — написал местный житель.

Ранее мы сообщали о задержках пенсий в ОРДО.

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